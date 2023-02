Déze BN’ers zijn te zien in het nieuwe seizoen van ‘De verraders’

We wisten al het een en ander over dit nieuwe seizoen. Zo was al bekend dat het zich afspeelt op een andere locatie. De opnames vonden tot nu toe altijd plaats in het Limburgse Kerkrade, in en rondom Kasteel Erenstein, maar dit keer vertrok de crew naar het buitenland, namelijk naar Frankrijk!

Kandidaten ‘De verraders’ bekend

Er doen twintig BN’ers mee aan het eerste buitenlandseizoen. RTL plaatste een video op Instagram waarin ze te zien zijn.

Dít zijn ze

De eerste tien deelnemers werden eerder bekend gemaakt. Het gaat om: Selma Omari, Jessie Maya, Nathan Rutjes, Irene van de Laar, Giorgio Hokstam, Maria Fiselier, Noor Omrani, Chahid Charrak, Katinka Simonse en Sunny Bergman. De overige tien werden zojuist aan het lijstje toegevoegd. Dat zijn Jan Slagter, Herman den Blijker, Betty Glas, Pernille La Lau, Ferry Somogyi, Sander Huisman, Thomas Cammaert, Jordy Huisman, Billy Dans en Noël van Kleef.

Wie er verrader zal zijn en wie getrouwe, dat is natuurlijk nog niet bekend. Waarschijnlijk zullen we daar in de eerste aflevering van het seizoen achter komen.

‘Ik ken niemand’

Komen niet alle namen je bekend voor? Bij de Instagrampost van RTL laten volgers ook massaal weten dat ze de kandidaten niet kennen. ‘Gelukkig is De verraders sowieso goed, want de meeste mensen die meedoen ken ik niet’, schrijft een volger. ‘Geen idee wie die mensen zijn’, schrijft een ander. RTL laat weten: ‘Wedden dat je straks iedereen kent...? Want het wordt weer een pittig seizoen.’

