Deze BN’ers zijn te zien in het nieuwe seizoen van ‘Mindf*ck’

Niemand minder dan André Rieu, Nikkie de Jager, Najib Amhali, Maan & Snelle, Han Peekel en Sunnery James & Ryan Marciano zijn binnenkort te zien in Mindf*ck.

Muzikale voorspelling

In het nieuwe seizoen is te zien hoe Victor Najib Amhali de schrik van zijn leven geeft en hoe hij samen met dj’s Sunnery James & Ryan Marciano een club op zijn kop zet met een muzikale voorspelling waar hij in het geheim al vijf jaar mee bezig is.

Risicovol experiment

Aan RTL Boulevard vertelt de presentator dat zijn experiment met de kostbare Stradivarius van André Rieu het spannendste was. “Het experiment dat ik met André heb uitgevoerd, is een van de risicovolste uit mijn carrière. Het heeft te maken met zijn dierbaarste bezit. Ik ga niet zeggen hoe het afloopt, maar na afloop zei André: Dit nooit meer’. En daar ben ik het wel mee eens.”

Het zesde seizoen van Mindf*ck bekijk je vanaf zaterdag 30 oktober om 20.30 uur op NPO 1.

Bron: AVROTROS, LINDA