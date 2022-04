In De verraders strijden achttien BN’ers onder leiding van Tijl Beckand om een zilverschat. Op en rond kasteel Erenstein in Limburg lopen er drie verraders rond die de buiten willen kapen. In het vorige seizoen gingen Samantha Steenwijk en Chatilla van Grinsven er vandoor met de zilverschat.

Ortál Vriend

De spanning was te snijden aan de ronde tafel van kasteel Erenstein. Nauwlettend hielden alle bekende Nederlanders elkaar in de gaten tot het moment dat ze hun ogen moesten sluiten. Ortál Vriend is de eerste verrader die werd gekozen. De actrice die we kennenuit Flikken Rotterdam, kon het nauwelijks geloven.

Stefano Keizers

De volgende persoon die een hand van Tijl op zijn schouder voelde, was Stefano Keizers. “,Yes, yes yes, ik ben een verrader”, reageerde hij enthousiast. “Mijn hart begon ongelooflijk in m’n keel te kloppen. Ik voel gewoon dat m’n hele jas aan het bewegen is, ik denk: iedereen gaat dit doorkrijgen.” Dat laatste blijkt echter niet zo: Sylvia Geersen, die naast hem zat, beweerde dat Stefano geen verrader kan zijn. “Daar is hij is veel te lief voor”, concludeerde ze.

Jamie Westland

De derde verrader is Jamie Westland. De drummer van Di-rect hield zich rustig, maar vanbinnen ging er van alles door hem heen. “Dan voel je dus soort van iets heftigs, maar ook weer niet. Yes, ik ben een verrader”, aldus Jamie.

Reactie op verraders

Twitteraars laten weten dat ze het ‘heerlijk’ vinden dat de hilarische Stefano is gekozen als verrader. “Hij is reteslim en sluw”, merkt een kijker op. Een ander hoopt dat de kunstenaar nog heel lang in het spel zal blijven. Het is overigens niet de eerste keer dat Stefano wordt bestempeld als publiekslieveling. Ook de kijkers van Het perfecte plaatje, waar hij in 2020 aan meedeed, waren helemaal weg van hem.

Heerlijk om Jamie en Stefano als verraders te zien. #deverraders — ᒍᑌST Tᗩᗰᗩᖇᗩ (@TammieGotcha) 1 april 2022

Ik vind t nu al genieten! #deverraders — TanteSjjsjan (@SusanH79) 1 april 2022

Leuk begin van #deverraders Ik vind die Stefano zo goud.. Echt,die blik.. Denk trouwens dat Jaimie? Vermoord wordt. Babette zou ik niet doen Verraders #verdacht pic.twitter.com/AtxbRjEe01 — PoekieKim40 (@PoekieKim) 1 april 2022

Heerlijk, Stefano is één van de verraders.#deverraders — Marja van der Wilk (@WilkMarja) 1 april 2022

Ik hoop zo dat @stefanokeizers heel lang in het programma blijft. #deverraders — Lien (@C80814621) 1 april 2022

stefano is wel een goeie tactische slimme speler #deverraders — Bigchipie (Niels) #TEAMGRACIAS (@NielssTuinstra) 1 april 2022

Bron: RTL4