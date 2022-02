Déze BN’ers zitten in de valentijnsspecial van ‘First dates’

En de verrassing voor hun dates is net zo groot.

Daten met Imca Marina

Zo zien we Imca Marina, die als zangeres regelmatig over haar hartenroerselen zong, maar minder geluk had in de liefde. Ondanks dat ze tachtig jaar is, wil ze de liefde nog niet afschrijven. Ze wordt gekoppeld aan Harry, die fans van het programma misschien wel herkennen. Hij deed namelijk eerder al mee, maar zijn afspraak liep destijds op niets uit. Harry hoopt dit keer op een betere afloop en is in ieder geval heel verrast als Imca ineens voor zijn neus staat.

Lekker zoenen met Adelheid Roosen

Ook Adelheid Roosen, een bekende theatermaker en schrijver, verschijnt in de Valentijnsspecial. Zij is op zoek naar een date die open-minded is, vurig in het leven staat én net als haar van zoenen houdt. Adelheid wordt gekoppeld aan de 59-jarige Frans en de grote vraag is natuurlijk of de vonk overslaat.

Badboy met goede intenties

Tot slot krijgen we ook nog de Rotterdamse influencer Shirley Cramer te zien, die bekend is van haar deelname aan Ex on the beach en Temptation Island. Zij is op zoek naar een ‘stoere badboy met goede intenties’. Maar of dat gaat lukken?

First dates specials: Valentijnsspecial is maandag 14 februari om 19.25 uur te zien op NPO 3.

Bron: AD