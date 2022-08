Deze BN’ers zitten in het panel van het nieuwe seizoen ‘I can see your voice’

En nog veel belangrijker: welke BN’ers zitten er in het nieuwe panel?

Kleine veranderingen in ‘I can see your voice’

Naast een paar nieuwe panelleden, gaven de makers ook een nieuwe twist aan het spelprogramma. Zo kiest de wekelijks wisselende kandidaat per ronde wie de valse kraai is onder de zeven deelnemers. Elk goed antwoord levert de kandidaat duizend euro op. Uiteindelijk kan hij of zij er in de allesbeslissende finaleronde voor kiezen om het bij elkaar gespeelde bedrag te innen óf alles of niks te spelen. Net een tikkeltje anders dus. Heeft de laatste zanger(es), die een duet zingt met de bekende zanger, inderdaad een mooie stem, dan wint de kandidaat 7500 euro voor een zelfgekozen doel.

Nieuwe panelleden

Natuurlijk zijn vaste panelleden Marieke Elsinga (36), Fred van Leer (45) en Edsilia Rombley (44) nog steeds van de partij. Eerder werd al bekendgemaakt dat Danny de Munk zijn plekje, vanwege de aangifte van verkrachting, afstond. Om zijn lege plek op te vullen, schuift er dit seizoen schuift elke week een wisselend panellid aan. Volgens RTL Boulevard zijn Wolter Kroes, Trijntje Oosterhuis, Jamai Loman, Miljuschka Witzenhausen, Buddy Vedder en Emma Heesters dit keer van de partij.

Zoals gewoonlijk mag de laatst overgebleven deelnemer aan het eind van de show een duet zingen met een van de panelleden. Dan wordt eindelijk bekend of deze persoon wél of niet kan zingen. Miljuschka heeft al aangegeven het zingen in haar aflevering aan Edsilia over te laten.

Bron: RTL, RTL Boulevard