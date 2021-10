Déze BN'ers zitten volgens kijkers in de pakken van ‘The masked singer’

Na de eerste aflevering is er al wat meer duidelijk over vijf personages en is er één kandidaat geraden. Ook zijn de laatste vier pakken bekendgemaakt. Wie denk jij dat waar in zit?

Krokodil

De Krokodil is gek op shoppen en houdt van mooie kleding. Snelle dingen zijn haar ding en “ze kon haar kunsten haar hele leven afkijken.” De krokodil is spaarzaam met haar talent, wat haar haar internationale succes uiteindelijk bracht. Op Twitter kwam de naam Emma Heesters opvallend vaak voor.

de krokodil moet Emma Heesters zijn. Een zuinige Zeeuw, haar vriend Wesley Hoedt en kei veel hits #TheMaskedSinger — sabine.. (@Sabinee___) 15 oktober 2021

Oei nu hoor ik wel emma heesters.. #TheMaskedSinger — Danique (@AlwaysAHappyEnd) 15 oktober 2021

Vogelverschrikker

De vogelverschrikker had hints als het platteland, angst voor vogels, Wie is de mol?, misdaad en metamorfose. De kijkers thuis denken door de stem meteen aan Marc-Marie Huijbregts.

Vogelverschrikker is toch Marc-Marie Huijbregts. Vorige week nog live gehoord en het klopt! #TheMaskedSinger — Marjan (@Mmmar83) 15 oktober 2021

Ik herken de stem: de vogelverschrikker moet Marc Marie Huijbregts zijn #TheMaskedSinger — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 15 oktober 2021

Marc-Marie Huijbregts speelde sorrypiet! Vandaar de sorry hint #TheMaskedSinger — MalleMakkert (@MalleMakkert) 15 oktober 2021

Alien

Als we de hints mogen geloven was de Alien van plan om een sprong in het diepe te wagen. Hij gaat graag op vakantie in Italië om lekker te eten en houdt wel van een beetje zelfspot. Kijkers weten het zeker: Bram Krikke zit in het pak van de Alien.

Bram Krikke is de Alien!: Joe Joe, Snor, en zijn programma heet Mooie Dorpjes! #maskedsinger #TheMaskedSinger — kevin Bergsma (@KevinBergsma_) 15 oktober 2021

Dit moet Bram Krikke zijn in het alienpak #TheMaskedSinger — Helena Midden (@HelenaMidden) 15 oktober 2021

Cupido

Cupido begaf zich wel eens op glad ijs, maar voelt zich tegenwoordig weer ‘kiplekker’. Fit en gezond blijven vindt hij namelijk erg belangrijk. Kijkers vinden dit een lastige en noemen verschillende namen, zoals Jamai Loman, Rolf Sanchez of Jaap Reesema.

#TheMaskedSinger denk dat Cupido Jamai Loman is door de hint papagaai want hij sprak de naam van het hoofdpersonage in de film Rio https://t.co/wBOT4OtrPi — Damian De Bruijn (@DamiandeBruijn2) 15 oktober 2021

Mijn twee dochters zijn unaniem: cupido is Rolf Sanchez #TheMaskedSinger — Christian Kamphuis (@Kamphuischris82) 15 oktober 2021

Zwaan

Iedereen ging er in eerste instantie vanuit dat de Zwaan een vrouw was, maar het optreden zorgde voor wat verwarring. Toch kwamen er al snel namen als Marga Bult, Floortje Dessing, Raven van Dorst en Loiza Lamers genoemd.

Uiteindelijk viel de Zwaan in de eerste aflevering al af en moest ze haar masker afzetten. Tot grote verbazing bij Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Buddy Vedder en Gerard Joling zat niemand minder dan Anita Witzier onder het pak.

Deze wist ik echt niet, Anita Witzier zat in de zwaan #themaskedsinger — Patrick (@1908FR1937) 15 oktober 2021

Anita Witzier.... die zag ik niet aankomen #themaskedsinger Kan niet wachten op volgende week! — Xandra T (@xandrat73) 15 oktober 2021

Ja, het is natuurlijk ook ont-zettend dom van me, dat ik er even niet bij stil stond, dat Anita witzier een jaar Engels heeft gestudeerd!! 😆 #themaskedsinger — Linda Bernaards (@lindabernaards) 15 oktober 2021

