Déze boer uit ‘Boer zoekt vrouw’ reist met Yvon Jaspers mee in het nieuwe seizoen van ‘Onze boerderij in Europa’

KRO-NCRV heeft zojuist de eerste details van het nieuwe seizoen onthuld en laat onder andere weten dat Bertie als chauffeur zal fungeren.

Nieuw seizoen ‘Onze boerderij in Europa’

De twee zullen samen door Europa crossen om eens te kijken hoe het gesteld is met het boerenleven buiten onze grenzen. En natuurlijk haken er ook weer andere bekende gezichten aan. Zo gaan boer Jouke en Karlijn mee naar Kanaaleiland Jersey, dat voor de kust van het Franse Normandië ligt. En Maud en Evert zijn van de partij in Engeland, waar ze een Nederlander spreken die al op zijn vijftiende emigreerde. Ook gaan we boer Gerben en Vivian zien, net als boerin Janine en Sander en boer Marnix en Emmie. En Berties partner Rosita is ook van de partij.

Inspirerende ontmoetingen

Yvon vertelt over de koppels die meegaan: “Voor een aantal van hen is het een totaal nieuwe ervaring. Het boerenleven is in de landen om ons heen vaak volledig anders dan hier. De mentaliteit, de regelgeving en het klimaat, maar ook zagen we hoe de Fransen en de Engelsen omgaan met hun boeren”, aldus de presentatrice. “Dit seizoen hebben we weer bijzondere boerenbedrijven gezien en inspirerende boeren ontmoet. Er zijn vriendschappen ontstaan en er is van elkaar geleerd. Het is ongelooflijk hoe divers het boerenleven is in Europa.”

Nabespreking

Na het bezoek aan de boerenbedrijven blikt Yvon met de stellen terug op wat ze hebben gezien. Wat is ze opgevallen aan de buitenlandse boeren en wat hebben ze geleerd? En heeft hun uitstapje naar het buitenland de dagelijkse business op de Nederlandse boerderij beïnvloed? Ook de huidige problematiek rondom het boerenleven komt ter sprake en hoe zij daar op hun eigen boerderij mee omgaan.

Onze boerderij in Europa is vanaf zondag 16 april wekelijks om 21:25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO1.

