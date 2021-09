Déze drie programma's zijn genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2021

Dat werd donderdagavond eindelijk onthuld.

De kinderen van Ruinerwold

De eerste genomineerde is de documentaire De kinderen van Ruinerwold. Het hele land stond op z’n kop toen het gezin twee jaar geleden werd ontdekt in een boerderij in Ruinerwold. Jessica Villerius maakte een indrukwekkende documentaire over de vier oudste kinderen, die eenmalig hun huiveringwekkende verhaal vertelden. De documentaire maakte diepe indruk, want hoe is het toch mogelijk dat een compleet gezin zolang onder de radar kon leven?

Beeld ANP

Mocro maffia

De tweede genomineerde is de hitserie Mocro maffia. Wie heeft er niet op het puntje van zijn stoel gezeten bij het kijken naar deze bloedstollende misdaadserie? Niet voor niets werd deze serie al genomineerd voor Het Gouden Kalf, hij is gewoon steengoed. De serie werd bedacht en ontwikkeld door Achmed Akkabi en Thijs Römer en is te zien op Videoland.

Beeld Mocro Maffia, Videoland

Een huis vol

De laatste genomineerde is het KRO-NCRV-programma Een huis vol. In dit realityprogramma volgen we het reilen en zeilen van grote gezinnen in Nederland. Het programma is zo succesvol dat er al elf seizoenen van zijn gemaakt. Deze zomer ging het nieuwste seizoen van start.

Beeld Een huis vol

