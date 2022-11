Déze drie sterrenbeelden willen stiekem weer terug naar hun ex

Ram

Als er één sterrenbeeld is dat bereid is om te vechten voor zijn ex-partner, dan is het de Ram wel. Rammen hebben ontzettend veel doorzettingsvermogen, geven niet snel op én zijn lekker koppig. Kortom: ideale eigenschappen die je kunnen helpen je ex terug te winnen. Rammen twijfelen op dit moment aan een besluit dat ze eerder hebben genomen, was het wel écht zo’n goed idee om bij hun ex-partner weg te gaan? Liefde verdient toch eigenlijk wel een tweede kans? Om de ex-partner terug te winnen, zullen Rammen wel hun koppigheid opzij moeten zetten. Dus Ram, geef éindelijk een keer je fouten toe en uit je gevoelens. De kans is groot dat je relatie hierna weer oplaait!

Schorpioen

Schorpioenen hebben niet graag ongelijk en dit maakt het dan ook niet makkelijk voor ze om hun fouten toe te geven. Toch lijkt daar nu verandering in te komen. De laatste tijd moeten ze opvallend vaak terugdenken aan de mooie tijden met hun ex-geliefde en dat maakt het gemis alleen maar nog sterker. En nu de tijd de meeste wonden heeft geheeld, lijken ze toch bereid te zijn om te kijken naar hun eigen aandeel in de relatiebreuk. Als ze eerlijk durven toe te geven dat ze fouten hebben gemaakt, is de kans erg groot dat hun ex-partner hen terugneemt.

Vissen

Vissen zijn hartstikke romantisch: als ze in een relatie zitten, dan gaan ze er voor de volle 100 procent voor. De pijn komt dan ook dubbel zo hard aan als de relatie tot een einde komt. Zelfs nu er al een tijd verstreken is, zijn ze nog niet over hun ex heen. En dat zet ze toch wel aan het denken. Zou een nieuwe poging niet het begin kunnen zijn van iets moois? Zeker nu Vissen ruim de tijd hebben gehad om na te denken over de fouten die ze zelf hebben gemaakt. Hoewel ze zeker bang zijn om opnieuw gekwetst te worden, wint de liefde het toch en zijn ze meer dan bereid om de relatie een tweede kans te geven. En gelukkig voor Vissen is de kans groot dat de ex hiermee akkoord gaat: wie zegt er nu nee tegen zo’n hopeloze romanticus?

Bron: Freundin