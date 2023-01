Déze Expeditie Robinson-deelnemer zorgt voor de nodige opschudding met zijn debuut in GTST

Thijs speelt de rol van Jonathan, die nogal schokkend nieuws heeft. Als hij op Henk (Johnny Kraaijkamp jr.) afloopt, zet hij zijn leven voorgoed op zijn kop. “Ik wilde u graag even alleen spreken. Mijn naam is Jonathan. Ik heb al een paar keer geprobeerd contact te zoeken, maar het kwam er gewoon niet van. U bent mijn vader.” De grote vraag is natuurlijk: wie is dan zijn moeder? We gaan er in ongetwijfeld nog achter komen.

Eerdere rollen

Voor Thijs zal zijn rolletje in GTST een droom zijn die uitkomt. Naast Expeditie Robinson, heeft hij ook in diverse films en series gespeeld. Zo was hij ook te zien in Vals, SpangaS en Keizersvrouwen.

Bron: RTL 4