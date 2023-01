Déze ‘Expeditie Robinson’-kandidaat is de man van ‘WIDM’-kandidaat Ranomi Kromowidjojo

We hebben het namelijk over Ferry Weertman. Hij is eveneens voormalig professioneel zwemmer en schopte het in Expeditie Robinson tot de finale. Toen ging weerman Dennis Wilt er met de winst vandoor. Wist jij dat Ferry en Ranomi een setje zijn?

De man van Ranomi Kromowidjojo

De twee zijn sinds 2015 samen. Ze leerden elkaar in 2013 kennen tijdens het WK in Barcelona en kwamen elkaar twee jaar later opnieuw tegen bij een trainingskamp in Belek. Ferry liet in een interview met de Volkskrant weten dat de vonk daar oversloeg: “Toen hebben we meer gepraat dan normaal. En toen kwamen we erachter dat we elkaar best leuk vonden.”

Huwelijk

Ferry vroeg Ranomi eind 2019 ten huwelijk, bovenop een besneeuwde berg in Zuid-Duitsland. In september 2022 zijn ze getrouwd. Ranomi had eerder een relatie met Pieter van den Hoogenband.

Ferry en Ranomi hebben hun zwemcarrières beide recentelijk beëindigd. Voor allebei was de Olympische Spelen in Tokyo de laatste.

We hebben wat lieve kiekjes van de lovebirds voor je op een rijtje gezet:

