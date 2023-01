Déze 'Expeditie Robinson'-kandidaat is het nieuwe gezicht in 'GTST’

Juice-koningin Yvonne Coldeweijer zwaaide even geleden al met het nieuws, maar nu is het bevestigd: er komt een nieuw gezicht in GTST.

Nieuw gezicht in GTST

Je kunt hem kennen van series als Spangas en Oogappels en als deelnemer van Expeditie Robinson: niemand minder dan acteur Thijs Boermans zal vanaf deze maand Meerdijk binnenwandelen.

Thijs Boermans kruipt in de huid van Jonathan

Het gaat niet om een gastrol. Thijs zal een van de nieuwe vaste gezichten van de soap worden. We weten nog weinig over de rol die de 26-jarige zal vertolken. Wel staat vast dat Thijs in de huid van Jonathan zal kruipen. Deze mysterieuze man houdt het nieuwe appartement van Laura in de gaten. Daardoor denkt Henk dat zijn verloofde een stalker heeft. Maar is dat wel zo? Of is Jonathan toch stiekem een oude bekende van Henk?

Bron: Televizier, Yvonne Coldeweijer.