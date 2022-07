Deze gezinnen doen mee aan het nieuwe seizoen van ‘Een huis vol’

We zetten de families die meedoen voor je op een rij.

De familie Zeldenrust

'Een huis vol' - Familie Zeldenrust Beeld Stijn Ghijsen/KRO-NCRV

Het nieuwe gezin dat wordt gevolgd, is de familie Zeldenrust uit het Brabantse Werkendam. De familie wordt ook wel de 10 J’s genoemd, omdat de acht kinderen van moeder Jantina en vader Jozua allemaal een naam hebben die met de letter J. begint. Jozua werkt in de binnenvaart en is daarom niet vaak thuis. De vakanties vieren ze gelukkig altijd samen: Jantina en de kids vergezellen hem dan op het schip, een plek die ze omschrijven als hun tweede huis.

De familie Cudogham

'Een huis vol' - Familie Cudogham Beeld Stijn Ghijsen/KRO-NCRV

De familie Cudogham uit Amsterdam doet voor de derde keer mee aan het programma. Moeder Cynthia en vader Iven zouden met hun zeven kinderen liever op een rustige plek wonen en zijn daarom op zoek naar een vakantiehuis. Verder zullen we dit seizoen ook zien hoe het gezin meedoet aan de ramadan: Cynthia en Iven vinden het belangrijk dat hun kinderen ook kennismaken met andere culturen.

De familie Jelies

'Een huis vol' - Familie Jelies Beeld Stijn Ghijsen/KRO-NCRV

De familie Jelies uit Tollebeek doet voor de zesde keer mee aan Een huis vol. Moeder Janneke en vader Johan hebben negen kinderen en vinden het met de stijgende prijzen moeilijk om rond te komen. Gelukkig zien we ook hoe de familie de mooie dingen in het leven viert, zoals de zestiende verjaardag van de oudste dochter Jennie en de eerste stapjes van het jongste gezinslid Johni.

De familie Buddenbruck

'Een huis vol' - Familie Buddenbruck Beeld Stijn Ghijsen/KRO-NCRV

Natuurlijk is de familie Buddenbruck ook dit jaar weer van de partij. Het gezin komt uit Heerlen en woont inmiddels in Duitsland. Moeder Thalia en vader Rob hebben elf kinderen, waarvan er nog negen thuiswonen, en worden al sinds 2017 gevolgd voor Een huis vol. In dit seizoen zien we hoe Thalia na 25 jaar haar kappersopleiding weer oppakt.

Een huis vol is vanaf dinsdag 26 juli om 19:00 uur te zijn bij KRO-NCRV op NPO1.

Bron: NU.nl