Déze grote namen doen mee aan het nieuwe seizoen van Beste Zangers

En één ding is zeker: met deze kandidaten moet het wel een prachtig seizoen gaan worden.

Grote namen

Duncan Laurence, Nick Schilder, Marco Bakker, Numidia, Douwe Bob, MEAU en Mell zijn dit nieuwe seizoen van de partij. Jan Smit is opnieuw de presentator van het seizoen. Het is voor Nick Schilder de eerste keer dat hij zonder Simon Keizer in het programma te zien is. Eerder namen de twee namelijk het presentatiestokje van Jan Smit over toen hij kampte met een burn-out.

Opnames

De opnames van Beste Zangers vinden komende week plaats in het Spaanse Sevilla. Net als in voorgaande reeksen vertolken de artiesten elkaar nummers onder begeleiding van de Marcel Fisser Band.

Bron: AD