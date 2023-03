Déze ‘GTST’-acteur gaat de soap verlaten

In januari kwam de acteur Goede tijden, slechte tijden binnenwandelen en nu, slechts een paar maanden later, neemt hij alweer afscheid.

Tyeppe Troost verlaat ‘GTST’

Deze week konden de kijkers van de hitsoap zien hoe Demi haar relatie met Jesse beëindigde. Ze vond het maar lastig om als tienermoeder haar aandacht tussen haar kind, school en haar nieuwe liefde te verdelen. Als ze op een gegeven moment haar zoontje alleen thuis laat om op date te gaan, krijgt ze de schrik van haar leven als ze erachter komt dat het kind uit zijn bedje geklommen is. Ze trekt een conclusie: ze kan een relatie en het ouderschap momenteel niet combineren. Er volgt een verdrietig gesprek met Jesse.

Afscheid in Meerdijk

Wat de kijkers niet wisten is dat dit ook de exit van Jesse betekent. Donderdagavond kwam het hoge woord eruit: Jesse verlaat Meerdijk. Hij is dus slechts twee maanden te zien geweest in de soap.

Muziek van Noa Zwan

Actrice Noa Zwan, die Demi speelt, liet donderdagavond ook haar zangstem weer horen in de soap. Haar eigen muziek was namelijk onder de break-upscène gezet. Op Instagram laat Noa weten: ‘Laatst zat ik achter de piano en schreef ik een liedje... opeens bedacht ik dat dit liedje heel goed past bij de situatie van Jesse en Demi. Ik liet het horen aan Susan Stam (de hoofdschrijver) en zij wilde hier iets mee doen.’

Maxim Froger

Donderdagavond gebeurde er nóg iets bijzonders in GTST: Maxim Froger, de zoon van René en Natasja, was in de soap te zien. Hij speelde zichzelf tijdens een meet & greet. Nola, de dochter van Nina, kreeg dankzij oma Janine de kans om hem te ontmoeten en viel helemaal in katzwijm.

