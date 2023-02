Déze ‘GTST’-ster heeft een rol in ‘The Passion’ gescoord

We hebben het over niemand minder dan Bertrie Wierenga; de actrice die Shanti speelt in GTST. Zij gaat de rol van Maria Magdalena spelen, maakte KRO-NCRV zojuist bekend. Dit is een relatief nieuwe rol in The Passion. Vorig jaar, in de twaalfde editie, werd deze rol voor het eerst gespeeld door Kim-Lian van der Meij.

Hoofdrollen ‘The Passion’ bekend

Er zijn ook al andere hoofdrolspelers bekend gemaakt. Zo wordt Jezus gespeeld door Sinan Eroglu, speelt Buddy Vedder de rol van Judas en zal Marlijn Weerdenburg de rol van Maria op zich nemen. Acteur Ferdi Stofmeel speelt Petrus en Dragan Bakema zal te zien zijn als Pilatus. Anita Witzier zal als verslaggever optreden. Dan blijft er nog een belangrijke rol over en dat is die van verteller. Vorig jaar deed Ruud de Wild het. Wie het dit jaar doet, is nog niet bekend.

‘The Passion Hemelvaart’

Net als vorig jaar zal er naast de paaseditie ook een The Passion Hemelvaart komen. Deze wordt op donderdag 18 mei om 20:30 uur uitgezonden bij de KRO-NCRV op NPO 1. The Passion zie je op Witte Donderdag 6 april om 20:30 op NPO 1. Direct daarna volgt het napraatprogramma The Passion Talk op NPO 3. Dit wordt gepresenteerd door Klaas van Kruistum.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Passion (KRO-NCRV) (@thepassionnl) op 14 Feb 2023 om 6:01 PST

Bertrie mocht in GTST al een aantal keren een zwangerschap meemaken. In het echte leven heeft ze dit nog niet mogen ervaren, maar daar komt binnenkort wellicht verandering in, weet entertainmentjournalist Matthijs Albers:

Bron: KRO-NCRV