Déze interessante gasten zijn te zien in de nieuwe reeks van ‘College tour’

Ook dit seizoen gaat hij weer in gesprek met spraakmakende gasten. We zetten ze voor je op een rijtje.

Ali Niknam

Ali Niknam bijt het spits af op 10 september. Hij is de oprichter van Bunq bank. Op zevenjarige leeftijd vluchtte hij met zijn ouders vanuit Iran naar Nederland. Als puber hield Ali zich al veel bezig met programmeren en ondernemen.

Esther Ouwehand

Esther Ouwehand is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Ze zet zich in voor belangrijke onderwerpen als klimaatverandering, milieu en dierenwelzijn. Ze is in totaal al vijftien jaar actief in de Tweede Kamer. Op zondag 17 september is het interview met Esther Ouwehand te zien.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius

Dilan Yeşilgöz-Zegerius vluchtte op zevenjarige leeftijd met haar familie vanuit Turkije naar Nederland. Ze is Tweede Kamerlid voor de VVD en minister van Justitie en Veiligheid. Nu hoopt ze Mark Rutte op te kunnen volgen en de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Het gesprek met Dilan wordt op 24 september uitgezonden.

Klaus Mäkelä

De Finse Klaus Mäkelä is 27 jaar. Hij wordt in 2027 de nieuwe chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Klaus wordt gezien als een wonderkind. Naast dat hij in de aflevering meer zal vertellen over zijn leven, laat hij ook zijn muziekkunsten op het podium zien én horen. Hij sluit de nieuwe reeks af op 1 oktober.

