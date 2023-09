Déze Joy-deelneemster is de nieuwe liefde van 'B&B-vol liefde'-Bram

Yvonne Coldeweijer vermoedde al dat er iets speelde tussen de twee en deelde de juice op haar Instagram. Met een vlog op Bram zijn YouTube-kanaal bevestigd het stel dat ze samen zijn.

De reünie

In de vlog van Bram vertelt het stel samen over hun ontmoeting. Tijdens de reünie van het programma leerden ze elkaar kennen. In eerste instantie had Bram geen oog voor Esra, omdat hij haar bestempelde als een ‘Joy-meisje’. “Ik dacht, die meiden zijn toch niks voor mij. Daar ga ik niks mee doen”, vertelt hij. Na afloop van de reünie besloot Bram met een vriend een biertje te gaan drinken. Ook Esra had nog zin in gezelligheid en besloot met een aantal anderen het terras op te zoeken. “Blijkbaar gingen we toen naast jou zitten. Dat had ik totaal niet gezien. Toen zijn we aan de praat geraakt en ook niet meer gestopt met praten”, legt Esra uit.

Interesse gewekt

Bram leerde veel over Esra's leven. Zo kwam hij erachter dat ze op een paardenmanege heeft gewerkt en in Zweden heeft gewoond. “Toen je dat vertelde was mijn interesse gewekt.” De twee hebben de hele nacht door gepraat. “Het leek me wel leuk als je een keer in Zweden langs zou komen. Een week later was je er.”

Verhuizen

Zonder al te veel verwachtingen besloot Esra het vliegtuig naar Bram toe te pakken. “We kunnen nu wel zeggen dat we heel erg verliefd zijn geworden”, geeft ze toe. Over een maand gaat Esra weer naar Zweden toe, ditmaal met alleen een heen-ticket. “Hier is het dan lekker rustig op de boerderij, dan hebben we tijd voor elkaar. Dan kunnen we kijken hoe het is om écht samen te wonen", voegt Bram toe. Love is in the air!

