Déze kandidaat moest ‘Expeditie Robinson’ verlaten, maar niet omdat ze weggestemd werd

In de laatste aflevering zien we dat de kandidaten van Team Bandana zich klaarmaken voor de proef. Ze strijden niet langer tegen het andere team; ze strijden tegen elkaar voor immuniteit. Presentatrice Nicolette Kluijver staat klaar om hen te ontvangen, maar voordat ze aan de uitleg van de proef begint wendt ze zich tot de groep en tot één kandidaat in het bijzonder.

Loiza Lamers

“Loiza, dit komt totaal onverwacht en is een schok voor iedereen”, begint Nicolette. “Maar je bent net gecheckt door de dokter. Het gaat niet zo goed met jou, hè? Wat is er met je aan de hand?” Loiza vertelt in tranen dat ze inderdaad naar huis wordt gestuurd: “Er is net besloten dat ik om acute, medische redenen het spel moet verlaten.” De klap komt hard aan: “Ik had niet gewild dat dit het einde zou zijn. Ik was nog niet klaar”, snikt ze. Wat de ‘acute medische redenen’ voor haar vertrek precies zijn, is niet bekend gemaakt.

Gedwongen vertrek Expeditie Robinson

Een aantal deelnemers in de groep pinkt ook een traantje weg. Loiza neemt nog voor het starten van de proef afscheid van haar kampgenoten. “Ik geloof zo in jullie, heel veel succes", weet ze nog net uit te brengen voordat medekandidaat Britte Lagcher haar in tranen om de hals vliegt. “Dit breekt echt mijn hart", zegt zij later tegen de camera. “Je gunt dit niemand. Ik ga haar enorm missen.”

Eilandraad

Aan het einde van de aflevering is het tijd voor de eilandraad. Maar omdat Loiza al naar huis is, hoeft geen van de andere deelnemers te vertrekken. Kandidaat Loek Peters wordt gevraagd naar de impact van haar vertrek, zeker omdat hij en Loiza bondgenoten waren in het spel. “Haar vertrek was moeilijk. De manier waarop lijkt op hoe ik zelf in 2014 Expeditie verliet. Ik weet wat ze voelt", zegt hij terwijl hij vecht tegen de tranen. Toch is er voor de kandidaten ook één fijne kant aan het vertrek van Loiza: omdat zij al is gegaan deze aflevering, zijn alle anderen veilig.

Tweede kans

Loiza was één van de kandidaten die al eerder meegedaan had en dit jaar een tweede kans kreeg. Na 30 dagen viel zij in 2018 vlak voor de finale af en dus ook dit jaar is een finaleplaats niet voor haar weggelegd.

Ook de kijkers van Expeditie Robinson baalden van het vertrek van Loiza en leefden met haar mee, maar velen vroegen zich toch ook af wat nou echt de reden was:

Deze exit van Loiza is bizar, zie dit ook zelden dat iemand echt gedwongen op doktersadvies moet stoppen. Had haar echt die finale gegund, maar gezondheid gaat voor. #expeditierobinson — Bernike (@BurnoPranks) 31 oktober 2021

Ja oké, zo had Loiza er voor mij ook niet uit hoeven gaan 😳 hopelijk is ze er nu weer helemaal bovenop! Er was ook niet heel veel van haar over hoor 🥺 #ExpeditieRobinson — Sandra Aarts (@aarts_sandra) 31 oktober 2021

Het is niet gezegd dat Loiza acuut ziek is, maar net als Dennis heeft ze een verleden met tia/herseninfarcten. Als je vitals dan niet super zijn moet je geen onnodige risico's nemen... #expeditierobinson — Jef Willemsen (@Norvo82) 31 oktober 2021

Ach arme loiza, dat is wel heel zuur om zo weg te moeten gaan..hopelijk ben je weer gezond nu @LTHLamers #ExpeditieRobinson — jo (@jokiecroky) 31 oktober 2021

Och Loiza. Zoveel hartjes voor jou🧡🧡 vind het zo zielig. Had graag meer van haar gezien, maar gezondheid boven alles🧡 #ExpeditieRobinson — m (@mandyreageert) 31 oktober 2021

#ExpeditieRobinson #loiza je bent een #topper zo jammer dit , maar gezondheid boven alles . — indian (@indianyanks) 31 oktober 2021

Bron: RTL / Expeditie Robinson, Twitter.