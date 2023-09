Déze kandidaten staan in de finaleweek van ‘De slimste mens’

Het wordt een pittige strijd, want er staan een paar slimme kandidaten in de finaleweek.

Finaleweek De slimste mens

Heb jij ook zó genoten van de finale van het 21e seizoen met dichter Martin Rombouts als grote winnaar? Zet je dan schrap voor komende finaleweek.

Maandag

Maandag neemt het op tegen presentator en oud-politieagent Dwight van de Vijver zijn entree weer. Hij was afgelopen seizoen in vier afleveringen te zien en mocht zichzelf twee keer de slimste van de dag noemen. Aangezien afgelopen vrijdag Duco Bauwens van Nederland in beweging en schrijfster Renée Kapitein doorgingen, zullen zij met z’n drieën de strijd met elkaar aangaan.

Vrijdag was seksuoloog en MAFS-expert Eveline Stallaart de laatste uitdager van het seizoen, zij werd helaas gelijk weer naar huis gespeeld.

Dinsdag

Dinsdag is journalist Tom Kleijn weer van de partij. Ook hij overleefde vier afleveringen, maar werd maar liefst drie (!) keer de slimste van de dag. En of dat nog niet genoeg was, behaalde hij in één aflevering met 511 seconden één van de tien beste scores ooit. Tegen wie hij het opneemt dinsdag, wordt maandagavond pas bekend natuurlijk.

Woensdag

Woensdag keert Volkskrant Magazine-chef Aimée Kiene terug. Zij was ook een grote ster dit seizoen. Maar liefst zes afleveringen mocht ze op de stoel blijven zitten. Ze behaalde in totaal twee keer de dagwinst.

Donderdag

Op donderdag neemt musicalacteur Nandi van Beurden plaats. Ook zij heeft dit seizoen al zes keer meegedaan en ging er drie keer vandoor met de dagwinst. Het zal komende week weer een spannende strijd worden, aangezien de kandidaten aan elkaar gewaagd zijn.

Vrijdag: de finale

En dan is vrijdag de finale van het 22e seizoen van De slimste mens. Directeur Kleine Komedie Jörgen Tjong a Fong maakt dan opnieuw zijn entree. Hij werd maar liefst vijf keer de slimste van de dag en hoeft daarom pas in de finale weer zijn best te doen.

Hoogte- en dieptepunten

Om je alvast een beetje lekker te maken, blikken we vlak voor de finale nog graag even terug op een paar opvallende momenten uit de lange historie van het populaire tv-programma. In dit artikel nemen we de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen seizoenen van De slimste mens met je door.

Spin-off

De finale van het 22e seizoen van De slimste mens is vrijdag 8 september om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Daarna hoef je niet lang meer te wachten tot het volgende seizoen. In september wordt er een spin-off uitgezonden, waarin oud-kandidaten revanche nemen en het opnieuw tegen elkaar opnemen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door De slimste mens (KRO-NCRV) (@deslimstemens_nl) op 2 Sep 2023 om 6:48 PDT

Bron: De slimste mens, Instagram