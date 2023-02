Deze kandidaten staan in de finaleweek van ‘De slimste mens’

Deze vijf ijzersterke finalisten staan in de finaleweek.

Eerste deelnemers

Het vorige seizoen won cabaretier Jasper van Kuijk van presentatrice Anniko van Santen en cabaretier Erik van Muiswinkel. Daarvoor ging acteur Jacob Derwig er met de titel vandoor.

Volgende week vrijdag wordt bekend wie zijn opvolger wordt. Acteur Guido Spek trapt maandag de finaleweek af. Opgevolgd door presentatrice Quinty Misiedjan en bioloog Mátyás Bittenbinder.

Reacties

Later in de week keren dichter Martin Rombouts - die maar liefst zes keer slimste van de dag werd - en actrice Anniek Pheifer ook nog terug. Wij zitten op het puntje van onze stoel om te zien wie er dit seizoen wint en dat geldt ook voor de kijkers thuis. ‘Wat is het toch een heerlijk programma. De kandidaten worden nu ook iets leuker’, schrijft een kijker.

De mensen die zijn afgehaakt bij #deslimstemens omdat het niveau zo laag was aan het begin van het seizoen, hebben pech. De laatste afleveringen zijn de deelnemers gewoon meer dan prima. — Johan over sport (en tv) (@johanjvleeuwen) 2 februari 2023

👍🏻#deslimstemens — Els (@ElsRupert) 3 februari 2023

#deslimstemens

Ben ik de enige die het heel raar vind dat Mátyás boven Quinty staat? Hoezo maken afleveringen meer uit als Quinty bijna al haar aflevering had gewonnen? Zij won 80% van haar afleveringen en Mátyás 16.67%.. Dan vind ik dat Quinty het een stuk beter heeft gedaan.... pic.twitter.com/AvTkBkuCgV — U (@Hans_laurens) 30 januari 2023

#deslimstemens

Guido zal er maandag waarschijnlijk gelijk weer uitvliegen tegen deze tegenstanders — U (@Hans_laurens) 2 februari 2023

Fijn dat #deslimstemens volgende week ook weer op vrijdag is. Ik mis het dit seizoen wel op de vrijdagavonden nu het naar NPO1 is verhuisd. — Peter van Cappelle (@Petervc1988) 2 februari 2023

De slimste mens is om 20.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

Bron: KRO-NCRV