Déze leuke verpleger is het nieuwste ‘GTST’-personage

Hij zal gespeeld worden door acteur Tyeppe Troost.

Nieuw gezicht in Meerdijk

Maandag konden de kijkers zien dat het personage Demi Verduyn (gespeeld door Noa Zwan) in het ziekenhuis belandde na een auto-ongeluk. Gelukkig overleeft ze het én is er ook nog eens geluk bij een ongeluk.

Leuke verpleger

Demi krijgt namelijk geregeld bezoek van een leuke verpleger: Jesse, gespeeld door Tyeppe Troost. Tot nu toe heeft Demi weinig geluk in de liefde. Ze werd tienermoeder toen ze zoontje Tom kreeg en sindsdien wil het met daten niet zo lukken. Daar kan nu zomaar verandering in komen. Jesse is namelijk geïnteresseerd en vindt het helemaal niet erg dat ze al moeder is.

Noa en Tyeppe

Noa Zwan deelde alvast een Instagramkiekje met haar nieuwe tegenspeler. ‘Nieuw gezicht in Meerdijk’, schrijft ze erbij. Hiermee lijkt het erop dat Tyeppe geen tijdelijke rol in de serie speelt, maar een vaste rol krijgt. De makers van de soap doen daar nog geen uitspraken over. Wat wel bekend is, is dat Noa en Tyeppe samenwerken met intimiteitscoördinator Cynthia Abma, die zelf Bianca Bouwhuis speelde in de serie. Er kunnen dus zomaar eens intieme scènes tussen de twee acteurs aankomen.

