Déze ‘Luizenmoeder’-actrice heeft een rol in ‘GTST’ gescoord

Rian gaat de rol van Gabrielle Rensema spelen. We hoeven helemaal niet lang op haar entree te wachten. Sterker nog: als je GTST via Videoland volgt, dan zie je haar vandaag al in de vooruitblik. Volg je de hitsoap op televisie? Dan zie je haar in de aflevering van 7 februari op RTL 4 verschijnen.

Rian Gerritsen scoort rol in ‘GTST’

In die vooruitblik lijkt het erop dat het personage Gabrielle Rensema mogelijk de nieuwe eigenaar wordt van De Koning. Meer is nog niet bekend over haar rol, dus daarvoor zullen we toch echt moeten kijken. Wel heeft RTL aan Televizier laten weten dat het om een gastrol gaat en niet om een vaste rol in de serie. Hoewel ze dus maar kort in de soap te zien zal zijn, kan ze volgens RTL nog steeds de nieuwe eigenaar van De Koning worden.

Nieuwe gezichten

We zeiden het al: het is een komen en gaan in Meerdijk. Eerder voegden acteurs Thijs Boermans en Tyeppe Troost zich al bij de cast, maar er werd ook afscheid genomen van Dorian Bindels.

Waar ken je Rian van?

Waar je Rian – naast De Luizenmoeder dus – nog meer van kunt kennen? Talloze films en series! Denk aan: Dokter Deen, Five Live, Familie Kruys, Celblok H, Dokter Tinus, Het jaar van Fortuyn en Kinderen geen bezwaar.

