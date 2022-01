Deze 'MAFS'-deelnemer is nu al publieksfavoriet

Astrid valt dit jaar in de smaak bij de kijkers.

Amsterdamse Ingrid

Carlo Boszhard zal samen met een team experts weer in de rol van Cupido kruipen voor het nieuwe seizoen van Married at first sight. In de eerste aflevering maken de kijkers onder andere kennis met de Amsterdamse Astrid.

Huwelijk

De goedlachse Astrid leerde haar ex-man op haar 15e kennen en kregen in de 24 jaar dat ze samen waren 2 dochters. Inmiddels is Astrid alweer zo’n 13 jaar single. “Het was een leuk huwelijk, maar op een gegeven moment gaan we verder”, lacht Astrid.

Reacties

Het MAFS-team valt het ook gelijk op hoe vrolijk en open de deelnemer is. “Ik ben bijna altijd vrolijk en weinig chagrijnig”, vertelt de Amsterdamse in het programma. Ook de kijkers zijn fan. “Ik ben team Astrid! Als er één goede match is laat het dan Astrid zijn”, schrijft iemand op Twitter. “Wat een schat”, schrijft een ander.

Wat een heerlijk mens, Ben nu al Fan van Astrid 😍 #mafs #mafsnl — Yasmin (@YasminBeringela) 4 januari 2022

Ik ben team Astrid! Als er één goede match is laat het dan Astrid zijn.#MAFS — KarinMarianne (@karinmarianne84) 4 januari 2022

Astrid is de Amstersamse Mien Dobbelsteen in levende lijve. Wat een schat. ❤ #MAFS — Guido (@GKlerk) 4 januari 2022

Astrid, ik ben fan! #mafs — Tanja Radenmaar 🐈 (@tannegie) 4 januari 2022

Niet alleen Astrid is een leuk mens, maar haar moeder en haar vrienden ook. Heerlijke familie, ik zou de hele dag blauw liggen van het lachen 😂 #MAFS — Patty (@xXPettefletXx) 4 januari 2022

Graag een reallifesoap voor Jenny en Astrid, wie regelt dat even? #mafs — Lianne van Veen (@Liedje87) 4 januari 2022

"Zuiphok"



Astrid de legende is geboren#mafs — Luigi (@FR010_Luigi) 4 januari 2022

Bron: Twitter