Déze ‘MAFS’-experts geven een singles-workshop tussen de apen

Ja, je leest het goed. Van apen kun je namelijk veel leren over de liefde, zegt gedragsbioloog Patrick.

Singles-workshop

In Apenheul geven Patrick en Liselotte een workshop genaamd ‘je ware liefde vinden’. Je gaat op speeddate, ontdekt waarom je die ene partner zoekt en waarom je de een wél aantrekkelijk vindt en de ander niet. Tijdens de singles-workshop legt de gedragsbioloog uit dat verleiden niet alleen een proces is van investeren, maar ook van jezelf goed voorbereiden. Bovendien geeft hij samen met Liselotte tips om succesvol te daten.

Oh, trouwens, de workshop is niet voor niets in Apenheul. Mensen kunnen namelijk meer informatie uit de liefde tussen apen halen. Zij tonen namelijk goed hoe de liefde werkt in onze eigen oerdrang.

Biologisch perspectief

“We drijven te ver af van onze biologische wortels als het gaat om de zoektocht naar de ideale partner”, vindt Patrick. “De definitie van de ideale partner kan vanuit biologisch perspectief erg verschillen van het culturele perspectief. Je vindt de ideale partner eerder door in haren te snuffelen of op iemands schoenmaat te letten, dan door te kijken naar persoonlijkheid, baan of hobby’s.”

Inschrijven voor de singles-workshop

Ben je single en lijkt dit je wel wat? De singles-workshop op zondag 12 juni is bedoeld voor vrijgezelle mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar die op zoek zijn naar dé partner en ook nieuwsgierig zijn naar de biologische drijfveren hierachter. Zondag 10 juli is de dag voor alle homoseksuele singles en donderdag 6 oktober mogen alle singles vanaf 60 jaar langskomen. Je kunt je via de website van Apenheul inschrijven.

Bron: Apenheul