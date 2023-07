Déze Nederlandse acteur is de ex van Debbie uit ‘B&B vol liefde’

Misschien dat de naam Alfred van den Heuvel (70) je niet gelijk iets zegt, maar bij Kinderen geen bezwaar moet er vast een belletje gaan rinkelen.

Ex van Debbie uit ‘B&B vol liefde’

Debbie is een voormalig televisieproducent en besefte door het verlies van twee vriendinnen dat het leven zomaar ineens afgelopen kan zijn. Daarom vertrok ze in 2007 samen met haar toenmalige man (Alfred dus) en twee kinderen (Roos en Sam) naar het Spaanse Catalonië. Ze kochten een oude boerderij en toverden die om tot een kleurrijke bed & breakfast met pipowagens.

Jarenlang woonden Debbie en Alfred in hun Spaanse B&B. Ze waren 26 jaar getrouwd toen ze in 2019 in goed overleg uit elkaar gingen. Na de scheiding bleef Debbie eigenaar van de B&B in Spanje en keerde Alfred terug naar Nederland. Inmiddels woont hun dochter alweer een tijd in Amsterdam en ook hun zoon is kortgeleden weer in ons kikkerlandje gaan wonen, samen met zijn vriendin.

Op zoek naar een nieuwe man

Debbie vindt het leven in Spanje nog net zo heerlijk als daarvoor, maar ze voelt zich nu wel vaker alleen. Ook al is ze ontzettend blij met haar leven, stiekem weet ze dat het nóg leuker kan zijn met iemand aan haar zijde. Ze gaat daarom in B&B vol liefde op zoek naar een ‘stoere vrolijkerd’ die optimistisch is en van gezelligheid houdt.

Is Alfred jaloers?

Kijkers zitten elke dag weer op het puntje van hun stoel om alle liefdesperikelen van Debbie en de andere B&B-eigenaren op de voet te volgen. Maar dat geldt niet voor Debbies ex-man Alfred. “Ik gun haar alle geluk. Maar het interesseert me niet wie die mannen zijn”, zegt hij in een interview met De Telegraaf. “Debbie en ik zijn nu al een tijd gescheiden en ik ga me niet mengen in haar liefdesavontuur.” Ze moet volgens Alfred dan ook doen waar ze zelf zin in heeft, maar zelf zal hij zijn laptop - Alfred heeft geen televisie - er niet voor openklappen. “Tenzij ik van mensen om me heen signalen krijg dat ik beslist even moet kijken, op dat moment zou ik wel even meegluren met wat ze uitspookt”, laat hij weten. “Of ik misschien een tikkeltje jaloers ben? Schei uit, nee! Ik vind het echt leuk voor haar.”

Dat haar ex-man niet naar het programma kijkt, neemt Debbie hem niet kwalijk. Volgens haar heeft het niets met hun verstandhouding te maken. “Het is niets voor Alfred om dagelijks een realityprogramma te volgen, ook al zit zijn ex-vrouw erin.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Alfred van den Heuvel (@alfredvandenheuvel) op 14 Jul 2023 om 1:09 PDT

Vijf dagen per week kun je op tv genieten van ‘B&B vol liefde’. Bij Libelle praten we graag na over de avonturen van de B&B-eigenaren. Entertainmentjournalist Matthijs Albers en Libelle’s Lotte nemen de uitzendingen van afgelopen week met je door:

Bron: De Telegraaf, RTL