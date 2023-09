Déze Nederlandse film is een Oscarinzending

Het gaat om de film Sweet dreams van regisseur en scenarist Ena Sendijarević en producent Lemming Film. De film is geselecteerd als de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie International Feature Film.

Waar gaat de film over?

Sweet dreams speelt zich af in de nadagen van de koloniale tijd op een afgelegen Indonesisch eiland. We zien hoe de Nederlandse suikerfabrikant Jan (gespeeld door Hans Dagelet) plotseling dood neervalt. Zijn familie vliegt over om het familiebedrijf over te nemen. Dan blijkt dat zijn concubine (vrouw buiten het huwelijk, red.) Siti een sleutelrol in het testament te vervullen.

Renée Soutendijk

Actrice Renée Soutendijk (66) speelt de moeder van het gezin. Zij viel met deze rol eerder in de prijzen op het prestigieuze filmfestival van Locarno. Ze won de prijs voor beste acteerprestatie in een competitiefilm.

Hier kun je de film zien

Benieuwd geworden? Sweet dreams is op 22 september te zien als de openingsfilm van het Nederlands Film Festival in Utrecht. Een week later zal de film in de bioscoop gaan draaien.

Shortlists van de Oscars

De shortlists van de Oscars worden op 21 december bekend gemaakt. Een maand later, op 23 januari, worden de nominaties voor de prestigieuze filmprijzen bekend.

Bron: RTL Boulevard, AD.nl