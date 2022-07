Déze nieuwe actrice maakt haar opwachting in ‘GTST’

Dat betekent niet dat er een nieuw personage in Meerdijk komt wonen. Het gaat namelijk om een nieuwe actrice voor een bestaande rol.

Nieuwe actrice in ‘GTST’

Marly's soapdochter Nola Sanders gaat gespeeld worden door iemand anders. Het is actrice Noa Jacobus die de rol na de zomer gaat spelen. Waarom? Omdat het personage een leeftijdssprong gaat maken.

Leeftijdssprong

Feitelijk is het personage Nola zo'n negen jaar oud, maar je weet hoe dat gaat in de soap: de tijd gaat sneller en af en toe kan er zomaar een leeftijdssprongetje gemaakt worden. Nola wordt nu een echte tiener, want actrice Noa Jacobus is achttien jaar.

Vaker spelen

Voor de cast is dat prettig, want omdat de actrice volwassen is, mag ze een stuk vaker op de set staan. Marly: “Ze mag gewoon lekker altijd komen en een grote verhaallijn spelen, dat is ook echt wel fijn.”

Nina

Marly's personage Nina maakte ook zo'n leeftijdssprong. Haar voorganger was 12 jaar. Toen is het personage er een jaar uit geweest: “Ze zat in een gesticht. Toen kwam ze er uit en was ik het. Dat vonden mensen heel moeilijk, wat altijd zo is als er nieuwe acteurs komen”, aldus Marly.

Eerste opnames

Inmiddels heeft Noa haar eerste opnames achter de rug. Marly is enthousiast over haar nieuwe soapdochter: “Ze is echt superlief en leuk.” Noa zelf laat weten: “Ik heb er onwijs veel zin in en heb het nu al enorm naar mijn zin!”

Verhaallijn

De laatste verhaallijn van Nola Sanders ging over haar schoolkeuze. Ze was net klaar met de basisschool en wilde naar de MAVO. Nina zag haar liever naar de HAVO gaan. Na de zomerstop (29 augustus begint het nieuwe seizoen) is Nola alleen bepaald geen brugpieper meer.

Bron: GTST de podcast