Deze nieuwe én bekende gezichten zijn te zien in het nieuwe seizoen van ‘Een Huis Vol’

We stellen je voor aan de nieuwe én de bekende gezichten van dit seizoen!

Familie Nagelkerke

De familie Nagelkerke keert terug, nadat die een aantal seizoenen niet te zien is geweest. Na vijf jaar is er veel veranderd in het gezin. Zo studeert dochter Merel in Amerika en jongste zoon Junior gaat inmiddels al naar de basisschool. Het bakkersimperium van ouders Jan en Sofie is uitgegroeid tot een echt familiebedrijf, want de kinderen helpen daar vaak een handje.

Familie Cudogham

Ook de familie Cudogham is weer van de partij. Moeder Cynthia gaat weer studeren en dat betekent dat vader Iven meer verantwoordelijkheid krijgt. Ook nemen de ouders hun kids mee naar Keti koti festival om daar hun roots te vieren.

Familie Blom

De familie Blom is nieuw dit seizoen. Maarten en Gerdien hebben acht kinderen en zijn weekendpleegouders van een tiener. Maarten werkt in de kerk en Gerdien wil na haar zwangerschapsverlof weer verder als psycholoog. Het gezin krijgt in 2018 groot verdriet te verwerken. De op dat moment 6-jarige Miriam overlijdt, maar ze is en blijft een belangrijk onderdeel van de familie.

Familie Wildeman

Ook nieuw is het samengestelde gezin van de familie Wildeman. Priscilla is moeder van zeven kinderen en vader Lukas is de vader van de jongste twee kids. Ze krijgen het liefst zelfs nog een achtste kindje. Omdat het leven steeds duurder wordt, helemaal met een groot gezin, moet er gewerkt worden. Lukas draait extra nachtdiensten en Priscilla wil ook weer aan de bak.

