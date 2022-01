Chris Jolles kreeg in 1994 landelijke bekendheid toen ze de rol van Dian Alberts op zich nam. Ze nam de rol over van actrice Lotte van Dam, die de rol weer tijdelijk van Chris overnam in 1996 toen zij met zwangerschapsverlof ging. In 1999 werd het personage uit de serie geschreven. In 2005 mocht Dian weer terugkeren in Meerdijk, maar toen werd ze gespeeld door Rixt Leddy.

Niet meer herkend

Nadat Chris uit GTST ging, speelde ze nog drie jaar in Onderweg naar morgen. Ook dat is inmiddels 20 jaar geleden. Hierdoor wordt Chris naar eigen zeggen nog nauwelijks herkend.

Buschauffeur

Ze verhuisde van de Randstad naar het noorden en rijdt nu als buschauffeur door de drie noordelijke provincies. Chris vindt het niet erg dat ze niet meer herkend wordt. Ze was het commentaar wat ze kreeg zelfs behoorlijk zat.

Bekendheid

“Stond ik bij de visboer en vond ik de tong erg duur. Die kocht ik dus niet. Hoor ik achter mij een onvriendelijke stem: ’Nou zeg, die kan jij echt wel betalen hoor!’ Huh? Hoezo? En toen ik was bevallen van mijn dochter, liep er ineens een fotograaf door de straat”, aldus de voormalig actrice in een interview met de Telegraaf.

Gedoe

Ze legt uit: “Begrijp me niet verkeerd, acteren is geweldig, zeker als je de kans krijgt om je te verdiepen in een rol en het personage aan te passen. Maar het gedoe eromheen trek ik niet!”

Chris Jolles in de soap:

Déze oud 'GTST'-actrice werkt nu als buschauffeur Beeld ANP

Déze oud 'GTST'-actrice werkt nu als buschauffeur Beeld ANP

Wil je weten hoe Chris er tegenwoordig uitziet? De Telegraaf publiceerde een actuele foto van haar.

Yolanthes lover showde onderbroekenmerk van déze GTST-ster

Bron: Telegraaf