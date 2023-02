Déze oude bekende keert terug in ‘Goede tijden, slechte tijden’

Uit de maandtrailer van Goede tijden, slechte tijden blijkt dat hij in februari al op de buis verschijnt.

Stanley Mauricius is terug

Kenneth is sowieso niet vies van een comeback hier en daar. Zo was hij al in 2006, 2008-2009 en 2018 in de hitsoap te zien. Wat zijn personage nu komt doen in Meerdijk, is nog niet duidelijk. Zijn soapzoon Bing heeft momenteel geen grote verhaallijn in de serie. Zijn vrouw heeft voornamelijk geheime plannetjes achter zijn rug om, terwijl Bing vooral met BOKS bezig is.

Komt er een romance aan?

Stanley gaat ongetwijfeld voor reuring zorgen. Hij laat namelijk weten ‘in the mood for love’ te zijn. Een sappige romance in Meerdijk zou leuk zijn, want er lopen momenteel veel zware verhaallijnen en de nieuwe aanwinst, Rian Gerritsen, blijkt ook geen lieverdje te zijn.

Maandtrailer

In de maandtrailer zien we in ieder geval dat er veel staat te gebeuren in februari. Zo ook rond de familie Sanders. Ludo heeft het zwaar met alle bedreigingen en met Stefano lijkt het niet goed af te lopen. Kijk zelf maar even:

