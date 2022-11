Dat Máxima niet bang is voor een opvallende look, weten we. We zagen haar pas nog in een gedurfde pied-de-poule capejurk en met een spotgoedkope broche van Zara, die binnen de kortste keren uitverkocht was.

Subtiel gedrapeerd

Voor de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs kiest ze echter voor een soberder outfit. Haar jurk van subtiele zwart-witte gingham valt over de knie en is gedrapeerd vanaf de taille. Daaroverheen draagt ze een zwarte cape. De look is afgemaakt met een uitgesproken broche van haar favoriete modehuis Natan.

Deze outfit van Máxima krijgt wisselende reacties Beeld Brunopress

Strak in het pak

Hoewel less meestal more is, is niet iedereen te spreken over de subtiele look van Máxima. Lezers van Modekoningin Máxima zijn het erover eens: de jurk is aan de strakke kant en tekent af. Ook kan de look volgens hen wel wat meer kleur gebruiken. Haar make-up kan daarentegen wél rekenen op complimenten.

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs is een oeuvreprijs van 100.000 euro en wordt sinds 2010 uitgereikt aan personen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor cultuur of natuur.

