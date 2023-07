Deze populaire Nederlandse popgroep gaat na 34 jaar weer optreden

Roberto Jacketti & the Scooters, de popgroep met presentator Erik van der Hoff die in 1989 uit elkaar ging, pakt de instrumenten weer op en gaat op tournee. De eerste optredens tijdens deze theatertour door het hele land zijn in november en daarna gaat de tournee volgend jaar maart verder.

‘I save the day’

De band speelt de hits uit de jaren tachtig, met als hoogtepunt natuurlijk hun grootste succes I save the day uit 1984. Ook halen de bandleden herinneringen op. In 1989 gaven Roberto (of Erik) en de vier bandleden het laatste optreden.

Op tour, ja of nee?

De terugkerende vraag aan Roberto Jacketti & the Scooters was of ze weer eens gingen optreden. De bandleden van toen zijn allemaal druk met andere bezigheden, maar toch zijn ze nu om. “Jarenlang was het een terugkerende vraag: gaan we nou op tour, ja of nee? Nu is het moment aangebroken dat we de vraag niet langer kunnen weerstaan. We gaan het doen!”, zegt Erik.

De tour heet dan ook ‘Tour Ja of Tour Nee’.

Zestigers

De vijf mannen zijn inmiddels allemaal rond de zestig jaar. Ze hebben beloofd hun zolders op te ruimen, die vol liggen met herinneringen uit de jaren tachtig.

