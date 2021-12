Déze powervrouw is uitgeroepen tot Nederlander van het jaar

En het zal je vast niet verbazen dat déze vrouw zich zo mag noemen.

Nederlander van het jaar 2021

“Krachtig”, “lef”, “getalenteerd”, met die termen wordt ze regelmatig beschreven in de media. De titel Nederlander van het jaar gaat naar Lale Gül (24). En terecht: na haar dappere debuutroman Ik ga leven ontpopte Lale zich tot een unieke schrijfster en mediapersoonlijkheid.

Een stempel op het jaar gedrukt

Nederlander van het jaar word je als je een persoon bent die ‘als geen ander, in positieve of negatieve zin, een stempel op het jaar heeft gedrukt, dat jaar symboliseert of dat jaar een bijzondere prestatie heeft verricht’. Daar voldoet Lale met haar boek als geen ander aan. “Gül komt de titel toe, omdat ze het lef had een grensverleggend boek te schrijven, waarmee ze een voorbeeld werd voor onderdrukte jonge moslima’s”, zegt EW over de winst.

Dreigementen en een safe house

Lale oogstte veel lof met haar bestseller waarin ze kritiek uit op haar verstikkende jeugd in een islamitisch gezin in de Amsterdamse Kolenkitbuurt. Onlangs won het ook de NS Publieksprijs. Ze werd na publicatie het mikpunt van dreigementen (waaronder: ‘Ga je graf alvast maar uitzoeken’) en moest enige tijd in een safe house wonen. “Alles waar ik bang voor was, gebeurde”, zei ze daarover in een interview met Libelle. Inmiddels is ze weer ‘vrij’ en kan de 24-jarige met recht zeggen dat de titel van haar boek is uitgekomen. Ze is gaan leven. En daarmee inspireert ze velen.

Andere Nederlanders van het jaar

Zelfs zodanig dat ze nu Nederlander van het jaar is. En dat is niet zomaar een titel. Zeventien keer eerder werd de titel uitgeloofd, onder anderen aan Joop van den Ende (2007), Linda de Mol (2009), Mark Rutte (2011) en prinses Beatrix (2012, destijds koningin).

Bron: Elsevier Weekblad.