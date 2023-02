Deze Rotterdamse sneeuwruimer krijgt een realityshow op SBS6

Viljeer werkt voor het stadsbeheer in Rotterdam en is onder andere verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding en de afvalinzameling. In realityprogramma Mitchel aan de Maas krijgen we een kijkje achter de schermen bij Viljeer en zijn collega's, die iedere dag vol overgave hun geliefde stad aan kant houden. Zo zien we onder andere hoe ze zich voorbereiden op grote evenementen als Feyenoord – Ajax, het Zomercarnaval en het bezoek van de koninklijke familie op Koningsdag 2023.

Neus in de boter

Viljeer valt meteen met zijn neus in de boter, want de serie wordt geregisseerd door Timon Moll, de man achter kijkcijferhit Chateau Meiland. Zou Mitchel aan de Maas ook zo'n succes worden?

Passie spat er vanaf

De goedlachse Rotterdammer komt voor het eerst in beeld met een filmpje op Twitter in 2021. In de video gaat hij met collega's vol enthousiasme aan de slag op de besneeuwde Rotterdamse wegen. De passie spat er vanaf, tot groot plezier van mede-Twitteraars. Nadat de video viral gaat, schuiven Viljeer en collega Vincent aan bij praatprogramma Op1 om nog eens uit de doeken te doen hoe geweldig sneeuwruimen is. Kijkers waren toen enorm te spreken over het aanstekelijke enthousiasme van de mannen.

Het filmpje waarmee Viljeer viral ging:

De gladheid specialisten van @Stadsbeheer010 zijn gestart met het bestrijden van de sneeuw. Dit maakt mij trots! Ga niet onnodig de weg op maar geniet wel van de witte wereld. #gladheid #rotterdam #sneeuw #strooien #positiviteit pic.twitter.com/ZKdWYZsGaQ — Mitchel Viljeer (@mitchiej123) 7 februari 2021

Mitchel aan de Maas is vanaf 11 april iedere dinsdag om 20.30 uur te zien op SBS6.

Bron: RTL Boulevard