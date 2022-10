Déze spelshow uit de jaren ’80 komt terug op televisie

Na meer dan 20 jaar kun je maandag weer kijken naar Waku waku. De dierenquiz was vanaf 1987 tot en met 2001 te zien. De van oorsprong Japanse dierenquiz werd uitgezonden door de KRO en gepresenteerd door Rob Frithof en later Sybrand Niessen en Paula Udondek.

Waku waku komt terug

Met Sosha Duysker aan het roer zal het programma maandagavond na 20 jaar weer te zien zijn. Sosha is vooral bekend als presentatrice van Het klokhuis en Keuringsdienst van waarde.

Het programma zal er grotendeels zoals vanouds uitzien. Ook nu zullen bekende Nederlanders de dierenquiz voor een goed doel spelen. En ja, óók de pluchen aapjes zijn in het programma te zien.

Nieuwe elementen

Toch zijn er ook wat nieuwe elementen in Waku waku. Zo is er een speciale spelronde waar boswachter Tim Hogenbosch een rol in zal spelen en is er een natuurexpert die bijzondere weetjes over de Nederlandse wildlife vertelt. Het is aan de BN’ers om te raden of die weetjes waar of niet waar zijn.

Heb jij zin om je dierenkennis op te krikken en weer even terug in de tijd te gaan? Vanaf maandag 17 oktober is Waku waku dagelijks te zien op NPO 3 om 18:20 uur.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Tv Gids, Rtl boulevard.