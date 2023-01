Deze trouwe viervoeter moeten we waarschijnlijk missen in het nieuwe seizoen ‘Boer zoekt vrouw’ Beeld KRO NCRV, Fotograaf: Linelle Deunk

Trouwe kijkers van Boer zoekt vrouw weten dat presentatrice Yvon Jaspers niet de enige terugkerende factor is in het tv-programma. Ook hond Tommy is altijd van de partij. In het nieuwe seizoen zien we de labradoodle jammer genoeg waarschijnlijk niet, door een ongeluk.