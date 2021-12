De Nederlandse versie van De slimste mens is in volle gang, maar ook in België, waar het programma De slimste mens ter wereld heet, zijn de kandidaten volop aan het strijden. Daar lopen ze zelfs nog iets op ons voor, want donderdagavond vindt de finale plaats.

Eén ding is bijzonder aan deze finale: de kans is groter dat er een Nederlander wint dan een Belg. Er staan namelijk twee Nederlanders in de finale van de Vlaamse Slimste mens.

Nederlanders in Vlaamse De slimste mens-finale

Dat zijn cabaretier Arjen Lubach (42) en zangeres Merol (30). Zij strijden donderdagavond tegen de Vlaamse professor en intensivist Geert Meyfroidt. Totaal deden er 34 kandidaten mee, dus Arjen en Merol hebben een boel Belgen achter zich weten te laten.

Wie gaat er winnen?

Arjen en Merol deden allebei al eens mee aan de Nederlandse De slimste mens. Arjen won het programma zelfs in 2012. Benieuwd of Arjen ook in België gaat winnen? Helaas is de finale alleen te zien op de Vlaamse zender Play4, die niet in Nederland te ontvangen is. We moeten de socialmediakanalen van Arjen en Merol daarom maar goed in de gaten houden!

Belgen geïrriteerd

Hoewel wij het natuurlijk hartstikke leuk vinden dat wij Nederlanders de Vlaamse finale domineren, denken de Belgen daar anders over. Veel van hen zijn hier namelijk behoorlijk geïrriteerd over.

Ben ik de enige die mij stoort aan het feit dat er 2 Nederlanders in de finale zitten van de Belgische Slimste Mens Ter Wereld? #dsmtw — Bruno Van Wijmeersch (@BrunoWijmeersch) 22 december 2021

Bloedstollende halve finale in België, maar we krijgen bij de Vlaamse Slimste Mens een finale met Nederlanders in de meerderheid. Zowel Merol als Arjen Lubach doen daar een gooi naar de winst #DSMTW — Marcus den Blanken (@markdbl) 22 december 2021

Echt benieuwd wie er straks de Slimste Onbekende Mens ter Wereld in Vlaanderen gaat worden. #not — Ludwig 🏁 (@LudwigBollaerts) 23 december 2021

Bron: RTL Boulevard