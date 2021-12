Déze twee ‘Expeditie Robinson’-deelnemers zijn door naar de finale

De eerste proef die de drie kandidaten voor hun neus krijgen, is meteen een pittige. Yuki, JayJay, Anouk en Do moeten een puzzel gaan maken die uit 16 stukken bestaat, maar waarvan 5 stukken ontbreken. De ontbrekende stukken liggen in het water op één van de acht platformen.

Eerste proef

Op dat platform kom je niet zomaar: de kandidaten moeten eerst een glijbaan af, een stuk zwemmen, een puzzelstuk pakken én weer terug de glijbaan opklimmen. Vooral dat laatste onderdeel blijkt een stuk moeilijker dan gedacht. De glijbaan is zó glad, dat de kandidaten met veel pijn en moeite naar boven moeten klauteren.

Ik, die 's ochtends m'n bed uit probeert te komen#expeditierobinson pic.twitter.com/nd4q9eC32G — 𝙽𝚘𝚞𝚜𝚓𝚔𝚊 (@konveelslechter) 16 december 2021

Finalisten

Do is uiteindelijk de eerste kandidaat die een finaleplek weet te bemachtigen en dat betekent dat Yuki, JayJay en Anouk nog één proef krijgen. De drie moeten zo lang mogelijk aan een paal hangen. Degene die de opdracht het langste volhoudt, gaat naar de finale. Allereerst is het Yuki die zichzelf moet laten zakken en daarna geeft JayJay ook op. Dat betekent dat óók Anouk in de finale staat.

