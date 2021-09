Deze twee nummers van het nieuwe album van ABBA kun je nú al luisteren

Dit heeft de popgroep donderdag tijdens een groot event in Londen aangekondigd. “Een comeback zou niet compleet zijn zonder nieuwe muziek”, klinkt het.

Muzikale comeback

Fans hebben er bijna veertig jaar op moeten wachten, maar de muzikale comeback van ABBA is nu echt een feit. Via een wereldwijde livestream heeft het viertal bekend gemaakt dat hun nieuwe album Voyage op 5 november verschijnt. De twee singles I still have faith in you en Don’t shut me down zijn al vanaf vandaag te beluisteren.

Virtuele concertreeks

En of dat nog niet genoeg is, heeft de popgroep nog meer nieuws. Agnetha (71), Benny (74), Björn (76) en Anni-Frid (75) komen in 2022 namelijk met een virtuele concertreeks in Londen. De vier bandleden treden zelf niet op, maar ze zijn straks in een stadion dat de band momenteel speciaal hiervoor laat bouwen te zien via levensechte hologrammen. Een hologram is een driedimensionale afbeelding die beweegt en los lijkt te staan.

We are on our way back! Thank you for waiting.#ABBAVoyage is the concert we've always wanted to perform for our fans. The journey is about to begin!



Pre-order @ABBA’s new album ‘Voyage’, out 5th November, for access to the exclusive ticket pre-sales.https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/xLh6wWL5z7 — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) 2 september 2021

Mamma Mia

39 jaar geleden brachten Agnetha, Benny, Björn en Anni-Frid voor het laatst samen muziek uit. In 1982 stopte de band die aan de lopende band wereldhits scoorde zoals Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes It All, Gimme! Gimme! Gimme! en Waterloo. Met dat laatste nummer wonnen ze in 1974 het Eurovisie Songfestival.

Bron: ABBA Voyage.