Deze uit de hand gelopen ruzie uit ‘Mr Frank Visser’ is nog steeds niet opgelost

Presentator Viktor Brand gaat langs om te kijken hoe het nu met de buren gaat, maar de ruzie blijkt ondanks de uitspraak nog altijd niet te zijn opgelost.

Eerdere uitspraak Mr. Frank Visser

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen ging Viktor naar Helmond, waar Jan en Elly de wanhoop nabij waren. Ze woonden toen een jaar in Residentie Brouwhorst, maar daar hadden ze veel last van buurman Peter. Hij zou namelijk hen intimideren, bedreigen en schelden.

Jan en Elly eisten dat hun buurman zou vertrekken. Dat kregen ze niet voor elkaar, maar Mr. Visser heeft hen beiden wel wat ‘spelregels’ opgelegd.

Hoe is het nu met de buren?

Wanneer Viktor in Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? weer afreist naar Helmond, is het wel duidelijk dat de rust nog niet is wedergekeerd. Er is nog altijd geen sprake van de welbekende Brabantse gezelligheid.

Vier maanden na de opnames en één maand na de uitzending blijken Peter en zijn vrouw er nog steeds te wonen. “De situatie is eigenlijk nog hetzelfde”, vertelt Elly. “Peter blijft nu binnen, maar stuurt zijn vrouw achter ons aan.”

Elly is zelfs zo bang dat ze uit voorzorg haar telefoon aanzet als ze langs het appartement van haar buren moet. “Voor het geval er iets gebeurt.”

De maat is vol

Jan en Elly willen nog steeds dat Peter het gebouw verlaat. Daarom hebben ze de woningbouw gedagvaard. Ze wachten momenteel op de uitspraak. Ze zijn erg benieuwd, maar houden vol tot het bittere eind. Mocht worden besloten dat Peter mag blijven, dan gaan Jan en Elly in hoger beroep en anders pakken ze zelf hun spullen. Het kan zo niet langer, vinden ze.

Hoe Peter erover denkt? Dat is niet duidelijk. Viktor had graag ook een bezoekje willen brengen aan de buurman, maar hij en zijn vrouw willen niet nog een keer meewerken aan het programma van Mr. Frank Visser.

Bron: Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?