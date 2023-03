Déze verrader valt direct door de mand in de eerste aflevering van ‘De verraders’

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Drie verraders

Na twee succesvolle seizoenen is De verraders terug op televisie. In de eerste aflevering reist het gezelschap af naar Frankrijk, waar drie kandidaten de rol van verrader krijgen toegewezen: operazangeres Maria Fiselier, kunstenares Katinka Simonse en Kris Kross Amsterdam-dj Sander Huisman. Die laatste blijkt niet helemaal op zijn gemak met zijn nieuwe ‘identiteit’.

Verkeerde inschatting

En dat terwijl Sander in het zogenaamde ‘sollicitatiegesprek’ met presentator Tijl Beckand nog aangaf dat hij een goede verrader zou zijn. Vlak nadat hij de verraderscape in ontvangst neemt, doet hij er nog een schepje bovenop. “Ik voel me als een vis in het water”, zegt hij.

Zenuwen en adrenaline

Het tegendeel blijkt waar. Als de blinddoeken afgaan, zoeken de overige kandidaten, de getrouwen, gelijk naar de verraders. Maria en Katinka gedragen zich heel natuurlijk, maar Sander heeft er grote moeite mee. “Ik probeer oogcontact te maken om te laten zien dat ik een getrouwe ben, maar dat is echt heel moeilijk. Ik voel dat ik strak sta van de zenuwen en en van de adrenaline”, zegt hij.

Door de mand

Dat hebben de getrouwen al snel door. Artiest Billy Dans vindt hem erbij zitten als een ‘ijskonijn’ en presentator Jan Slagter vindt de dj er uitspringen met zijn gedrag. Het helpt niet dat Sanders broer Jordy Huisman (ook dj van Kris Kross Amsterdam) ook in het spel zit. Sander durft zijn broer nauwelijks aan te kijken en dat blijft niet onopgemerkt. Acteur Ferri Somogyi ziet wat er gebeurt als Jordy contact zoekt. “Ik zie een beetje zijn gezicht vertrekken, want die ziet iets aan zijn broer.”

Boze mede-verraders

Zijn mede-verraders zijn niet blij met Sanders zenuwachtige gedrag. “Jij bent wel verdacht. Ik heb jouw naam een paar keer gehoord”, zegt Katinka achteraf tegen hem in het torentje. Maria uit haar frustraties in een biecht. “Dat is voor de verraders dus niet goed. We staan een paar punten achter, want hij wordt al verdacht. In mij gaat er meteen iets aan van: met jou wil ik het niet spelen.”

Teleurgestelde kijkers

Ook de kijkers zijn meteen teleurgesteld over het slechte acteergedrag van Sander. Voor hen is het seizoen gelijk een stuk minder leuk.

Plottwist

Aan het einde van de aflevering is er overigens nog een grote plottwist. Anders dan in de eerdere seizoenen wordt er geen moord gepleegd. De verraders weten niet wat ze horen. In de vooruitblik van volgende week is te zien dat ze een dodenlijst moeten opstellen. Wordt vervolgd.

