AMSTERDAM, 28-08-2021, AFAS Live Premiere van de nieuwe K3 Show (tevens afscheidsshows van Klaasje) in AFAS Live AmsterdamFOTO: Brunopress/Patrick van EmstOp de foto / On the photo: K3 - Marthe De Pillecyn , Klaasje Meijer , Hanne Verbruggen Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Déze vrolijke dame neemt het K3-stokje van Klaasje over

Meer dan twintigduizend kandidaten schreven zich begin dit jaar in om hét nieuwe ‘K3tje’ te worden, nadat Klaasje bekend had gemaakt na zes jaar te willen stoppen. Slechts één dame of heer zou dat ene, felbegeerde plekje bemachtigen. Zaterdagavond werd na een wekenlange zoektocht de grote winnaar van K2 zoekt K3 onthuld.