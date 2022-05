Deze week op tv: een extra aflevering van ‘Hier zijn de Van Rossems’ als eerbetoon aan overleden Sis

Die aflevering is deze week al te zien. Aansluitend op de lopende reeks zal op zaterdag 28 mei een extra aflevering worden uitgezonden als eerbetoon aan Sis.

Overlijden van Sis

De drie Van Rossems waren net begonnen met de opnames van een nieuw seizoen van de serie, toen Sis op 4 mei onverwachts overleed. Op dat moment werd het seizoen dat vorig jaar is opgenomen nog uitgezonden op tv.

Zierikzee

De eerste aflevering van de nieuwe reeks werd opgenomen in Zierikzee. De Van Rossems verkennen de stad en belichten de rijke geschiedenis ervan in de aflevering. Zo bezoeken ze het Stadhuismuseum, de Dikke Toren, de Zeelandbrug en het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Eerbetoon

In overleg met de NTR en productiemaatschappij Skyhigh TV wordt deze aflevering nu een eerbetoon aan Sis. De aflevering zal aansluitend op de lopende reeks worden uitgezonden op zaterdag 28 mei om 20:40 uur op NPO 2.

Uniek karakter

Eerder zei Maarten over verder gaan met de serie: “Het mist natuurlijk toch iets van het unieke karakter als Sis er niet bij is. Juist door haar bokkigheid en tegendraadsheid, waar ze in allerlei opzichten een meester in was.”

Treurig

Over haar overlijden zei hij in zijn eigen podcast: “Ik ben niet iemand die bij het horen van ‘ze is dood’ meteen in een niet te stuiten tranenvloed uitbarst en op de grond gaat liggen kronkelen. Totaal niet. Maar ik moet er langzaam aan wennen. Nu loop ik rond en denk ik van: goh, ook treurig dat ze deze dag niet meer kan meemaken.”

