Deze zangeres vervangt Glennis Grace bij ‘Beste Zangers Live’

In plaats van Glennis staat Do 13 en 14 mei op het podium in Ahoy tijdens Beste zangers live.

Twee seizoenen meegedaan

“Wat zijn we trots dat zij dit jaar aanwezig is”, schrijft de organisatie op Facebook. “Do is een van de weinige artiesten die maar liefst aan twee seizoenen van Beste zangers heeft meegedaan. In seizoen drie en acht zong ze onder andere het prachtige Daughters, Laat me en Hij gelooft in mij. Met het laatstgenoemde nummer scoorde ze een nummer 1-hit.”

Jumbo-incident

Glennis is geschrapt uit de line-up vanwege het veelbesproken Jumbo-incident. In februari werd de zangeres aangehouden nadat ze in een ruzie met personeel van de plaatselijke Jumbo in Amsterdam betrokken was geraakt. Glennis zou een medewerker geschopt en geslagen hebben en bracht maar liefst drie dagen door op het politiebureau.

Reactie Glennis

De organisatie vond het te vroeg “om een optreden van Glennis ten volle tot zijn recht te laten komen”. Het management van de zangeres liet aan RTL Boulevard weten dat Glennis de keuze van Beste zangers live ‘betreurt’. Het zou voor haar ‘erg pijnlijk’ zijn dat juist het tv-programma dat zorgde voor een doorbraak in haar carrière haar optreden annuleert.

