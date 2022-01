Diederik Ebbinge vertelt in Rooijakkers Over de Vloer over zijn burn-out. Beeld Videoland

Diederik Ebbinge openhartig over burn-out: “Ik kon niks meer”

Wij kennen Diederik Ebbinge (52) natuurlijk als iemand die de grappigste tv-programma’s maakt, maar in zijn persoonlijke leven is het niet alleen maar lachen. In Rooijakkers over de vloer vertelt de acteur openhartig over de burn-out die hij zo’n zeven jaar geleden had.