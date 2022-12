Diederik Gommers maakte ooit een medische fout: “Daardoor is een vrouw overleden”

Zo vertelde Diederik openhartig over zijn kinderen, die helemaal niet zo blij waren dat hun vader in coronatijd plotseling bekende Nederlander werd. En over een medische fout met verschrikkelijke gevolgen.

Diederik Gommers over zijn kinderen

Diederik werd in coronatijd in een klap een bekende Nederlander, doordat hij bij veel talkshows aanschoof. Daarop reageerden zijn kinderen niet meteen enthousiast: “Dat vonden ze echt vreselijk. Ze waren echt boos op me. Ze waren ook wel trots, maar ze vonden het vreselijk dat we onze anonimiteit kwijt waren. Daar hebben we wel stevige gesprekken over gehad.”

Bekendheid

“Ik ben geen bekende Nederlander geworden om een bekende Nederlander te worden. Het was zo’n uitzonderlijke situatie. En dan is het nu een beetje de vraag: moet je bekend blijven?” Dat laatste is nog steeds een dilemma voor de ic-arts. Hij wil het eigenlijk niet, maar: “Mensen zijn ontzettend aardig tegen me.”

Medische fout

Diederik Gommers vertelt wat hij zo mooi vindt aan het werk als ic-arts: “Er zit iets acuuts in, er zit iets technisch in en je hebt echt dat contact met de familie.” Of hij ook wel eens een medische fout heeft begaan, wil Emma weten. Ja, legt Gommers uit, er overleed ooit een vrouw omdat hij en zijn collega’s een fout maakten tijdens een ingreep. “Ik was samen met een jonge collega bezig om een canule in te brengen in iemands hals. Dat ging niet goed en uiteindelijk is die mevrouw overleden.”

Tranen bedwingen

Hij moest destijds zijn excuses aanbieden aan de familie van de vrouw. “Dat vond ik echt moeilijk. Het is emotioneel, ook voor jezelf. Je probeert je professioneel te gedragen, maar je moet ook je tranen bedwingen.” Maar, zo zegt hij: “Het belangrijkste is dat je de familie kan steunen.”

Alcohol

Het gesprek gaat van zwaar naar licht als Emma hem vraagt of Diederik wel eens ontzettend dronken is geweest. Daarop geeft hij een verrassend antwoord: “Ik ben er niet zo goed in om me te beheersen. Ik ga dan ook allemaal verkeerde dingen zeggen tegen mensen, die ik dan blijkbaar zonder alcohol nog niet echt gezegd heb. Dus ik moet altijd weer sorry zeggen de volgende dag.”

Reacties

De kijkers genoten erg van de aflevering. Ze vinden Diederik en Emma een grappig duo en zijn blij dat er goede gesprekken werden gevoerd:

Diederik en Emma #gevaarlijkstewegen top stel 😂😂😂 — Marjon met een j (@Marjon_v_kessel) 4 december 2022

Wat een goede kerel die Gommers !!#GevaarlijksteWegen — Julio Chimloef (@chimleif) 4 december 2022

#gevaarlijkstewegen Heerlike combi: Gommers en Wortelboer. Twee kwajongens. — Frans v Tuil (@fvtuil) 4 december 2022

Wow wat mooi daar! En wat een verrassend koppel #gevaarlijkstewegen — Julio Chimloef (@chimleif) 4 december 2022

#gevaarlijkstewegen eindelijk weer eens een mooie aflevering met mooie gesprekken die ook eens over de regio gaan. En niet alleen ego trippetij van BN-ers. — Roger - deugt een beetje (@rogerramakers) 4 december 2022

Bron: De gevaarlijkste wegen, Twitter