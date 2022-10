Diederik Jekel verloofd na bijzonder aanzoek: “Ik ben de gelukkigste man op aarde”

Met een fotoreeks en uitgebreid verslag staat Diederik stil bij de bijzondere aanloop naar de Grote Vraag. Hij zegt ‘de gelukkigste man op aarde’ te zijn.

Diederik Jekel verloofd met Eline

Diederik trok alles uit de kast voor het huwelijksaanzoek. ‘Deze zaterdag viel er een envelop op de deurmat met daarin een usb-stick en een sleuteltje en meer gekke dingen. Eline opende de video op de stick en zag een filmpje van mij uit de toekomst. “We hebben een geweldig leven gehad maar een experiment is misgegaan”’, begint Diederik het bericht.

Vervolgens is het aan Eline om hun toekomst ‘te redden’. Zo te zien is dat gelukt. ‘Haar hoogtevrees overwonnen door de Sint Maartenkerk te beklimmen. Heilige beelden verzameld, met metaaldetectoren gezocht, puzzels met UV-verf opgelost, kisten geopend door onze dates op volgorde aan te raken, kortom de hele zelfgemaakte escaperoom uitgespeeld.’

Gelukkig

Bovenop de kerktoren vond Eline de ring en werd al snel duidelijk dat dit niet zomaar een speurtocht was. Sindsdien gaat het koppel verloofd door het leven. ‘Eigenlijk had zij niets anders hoeven doen dan ze al elke dag doet. Me gelukkig maken, haar omgeving (en mij) inspireren, ons leven vrolijker maken, zorgzaam voor iedereen zijn en haar oneindig lieve zelf zijn’, sluit Diederik het bericht af.