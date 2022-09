Dieuwertje Blok accepteert ouder worden: “Botox zal ik nooit gebruiken”

De botoxspuit laat Dieuwertje links liggen, zegt ze in AD Mezza. “Botox zal ik nooit gebruiken. Nee, gewoon accepteren dat je ouder wordt. Ik trek weleens voor de spiegel de zijkant van mijn mond omhoog, maar dan moet ik al snel om mezelf lachen.”

Wel gezond eten

De tv-presentatrice vindt het wel belangrijk om “behoorlijk gezond“ te eten en heeft daarin een vast regime. “Weinig vlees, vis, veel groente, genoeg granen. Ik drink ook gezond veel: bijna elke dag wel wijn. Soms een periode niet, om te kijken of ik nog zonder kan.”

Twee keer per jaar doet Dieuwertje een sapkuur van drie of vijf dagen. “Dan drink ik ter voorbereiding ook een aantal weken niet. Ik voel me daarna schoon en helder en ben meteen een paar kilo’s kwijt.”

Geen hoge punthakken

Toch baalt ze wel van een bepaald onderdeel van haar lichaam. “Ik heb gekke dikke voeten, de lelijkste van het westelijk halfrond. Daarom loop ik altijd op gympen of laarsjes met een hak. Fijne sandaaltjes of hoge punthakken, dat ziet er niet uit.”

Geeft rust

Sociale media zijn niets voor haar, laat Dieuwertje ook nog weten. Ze heeft er geen enkele behoefte aan om de wereld op die manier van haar mening te voorzien, of zichzelf op de foto te zetten.

“Aan sociale media doe ik niets en dat geeft me ontzettend veel rust. Ik heb er geen enkele behoefte aan mijn mening of foto’s de wereld in te sturen. Ik ben van de oude generatie, vind het zonde van de tijd en ik weet toch wel wat er speelt.”

Bron: AD