Dikke tranen bij Rob Geus in bikkelharde aflevering ‘Expeditie Robinson’: “Ik ga knallen”

Hij werd door zijn kampgenoten keihard aan de kant gezet.

Ook donderdagavond zaten er weer ruim een miljoen kijkers aan de buis gekluisterd om te zien hoe het de expeditieleden op Tweede Kans Eiland verging. Sieneke haakte daar als laatste aan en moest met de eerstvolgende proef meteen meedoen.

Ongeschreven regel

De deelnemers op Tweede Kans Eiland hebben sinds dag 1 een ongeschreven regel met elkaar: ze komen niet aan hun eigen team tot de samensmelting. Elk nieuw teamlid dat op het eiland komt, wordt dan ook zo snel mogelijk weggestemd. Maar na de eerste proef - waar Saar er met de immuniteit vandoor gaat - ontstaan voorzichtig wat scheurtjes in die gelofte.

Sieneke ligt na een dag al aardig goed in de groep, en dan begint Loïza voorzichtig te opperen om toch Rob naar huis te stemmen tijdens de volgende eilandraad. De dames zijn het met haar eens, en ook de heren lijken redelijk snel overstag. Als Rob even later acht keer zijn naam hoort, wordt pijnlijk duidelijk dat de hele groep hem naar huis stuurt. Tot groot verdriet van de presentator, die zich flink om de tuin geleid voelt.

‘Nee je hoeft niet naar huis vannacht’

Maar dan is er goed nieuws: Rob hóeft nog helemaal niet naar huis. Hij mag naar afvallerseiland voor een laatste kans om later terug te keren in de expeditie. Een kans die hij met beide handen aanneemt. In tranen bedankt hij Kai en Nicolette. “Ik ben heel erg blij. Ik ga echt knallen en ze terugpakken. Bedankt voor deze kans.” En terwijl hij bemoedigend wordt toegesproken door Kai en Nicolette (“Je kan het, Rob!”), pakt Rob zijn fakkel en verlaat hij het eiland. Zou hij dan toch nog Rob-inson worden?!

Bron: RTL XL